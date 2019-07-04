Барнаул, , 09:05 — REGNUM

Сфера активности МинсельхозаРФ, предложившего ввести контроль за сбором грибов и ягод волне логична, но, вероятно, за ней стоит стремление выявить самозанятых и обложить их налогом, считает эксперт

Сбор дикорастущих грибов и ягод — это та сфера, которыую чиновники постоянно хотят поставить под какой-нибудь контроль, отметил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя ИА REGNUM инициативу профильного министерства, подготовившего соответствующие поправки в законодательство.

«Я помню ещё в 90-е годы. Мы Алтайском крае столкнулись с необходимостью регламентации заготовки папоротника для поставок в Японию. Ранее в СССР заготовкой папоротника и дикороссов занималась «Потребкооперация». В Томской области даже была создана система выживания жителей, которым Ирина Хакамада рекомендовала выживать за счет сбора грибов и ягод.

Граждане — вторая нефть» и поэтому эта инициатива боюсь связана со стремлением выявить этих самозанятых граждан и обложить их налогом. Боюсь, оказаться правым». Алтайский общественник Константин Емешин Я тогда тоже скептически относился к этому, но меня завели в магазин и показали, что на полках стоят банки грибов, которые имели бренды «Сделано в Германии». И привели мне примеры семей, которые серьезно обогатились на сборе дикороссов. Поэтому эта сфера активности вполне логична. Но скорее всего сегодня власть избрала тренд — «» и поэтому эта инициатива боюсь связана со стремлением выявить этих самозанятых граждан и обложить их налогом. Боюсь, оказаться правым».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что Минсельхоз РФ подготовил поправки с законодательство, в соответствии с которымиэто ведомство намерено получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что эта сфера «является экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста».

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