Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM

Капитальные инвестиции в искусство, развлечение и отдых в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составили 35,5 млрд тенге ($92,4 млн), что на 30,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 4 июля сообщает агентство Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

В данный сектор Восточно-Казахстанской области за отчётный период инвестировано 12,1 млрд тенге ($31,5 млн), Алма-Атинской области — 7,7 млрд тенге ($20 млн), Кустанайской области — 6,3 млрд тенге ($16,4 млн).

Из местных бюджетов в развитие искусства, развлечения и отдыха инвестировано 22 млрд тенге ($57,3 млн) или 61,8% от общего объема. Собственные средства организаций выросли за год на 53%, до 9,5 млрд тенге ($24,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года инвестиции в искусство, развлечение и отдых в Казахстане составили 26,8 млрд тенге ($69,7 млн), что на 41,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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