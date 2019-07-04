Сеул, , 08:28 — REGNUM

Южнокорейская интернет-компания Naver Corporation построит дата-центр в городе Чхунджу (провинция Чхунчхон-Пукто). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, южнокорейская компания намерена построить второй дата-центр, стоимость которого оценивается в 540 млрд вон (~$460,8 млн).

Известно, что первый дата-центр компании расположен в городе Чхунчхон провинции Канвондо.

«Строительство второго дата-центра поспособствует экономическому развитию региона», — сообщили представители компании.

Дата-центр или центр обработки данных — это специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети интернет.