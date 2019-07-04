Абуджа, , 08:15 — REGNUM

Лидер крупнейшей экономики Африки с опозданием согласился присоединиться к соглашению о свободной торговле, направленному на стимулирование производства на всем африканском континенте. Об этом передает CNN Africa.

Нигерия подпишет Африканское континентальное соглашение о свободной торговле (AfCFTA) на саммите Африканского союза, который стартует в Нигере 7 июля, об этом объявила пресс-служба президента Нигерии на своем официальном аккаунте в Twitter поздно вечером во вторник, 2 июля.

«Позвольте мне заявить, что торговля важна для нас как для нации, так же как она важна для всех наций. Экономический прогресс — это то, что заставляет мир вращаться. Наша позиция очень проста, мы поддерживаем свободную торговлю, если она справедлива и ведется на честной основе», — заявил президент страны Мухаммаду Бухари через свой аккаунт в социальной сети Twitter.

Соглашение о свободной торговле вступило в силу в мае после устранения основных процедурных препятствий. Оно было ратифицировано парламентами 24 стран. Соглашение нацелено на объединение 54 стран-членов Африканского союза (АС) с населением в 1,2 млрд человек на едином рынке путем устранения торговых барьеров, таких как таможенные тарифы в Африке.

Ожидается, что сделка усилит региональную торговлю и позволит компаниям расширяться и выходить на новые рынки. На долю обрабатывающей промышленности в настоящее время приходится лишь около 10% совокупного ВВП Африканского союза в размере 3,4 трлн долларов США. Торговая сделка может сделать сектор более конкурентоспособным и производительным.

Первоначально Нигерия была обеспокоена тем, что, подвергая своих производителей большей конкуренции, эта сделка может вывести некоторых из них из бизнеса и привести к росту безработицы. Но после пересмотра оценки воздействия торгового соглашения на экономику Нигерии, Бухари согласился присоединиться к соглашению.

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