Москва, , 08:02 — REGNUM

Российские рыбаки в первом полугодии 2019 года добыли 2,39 млн тонн водных биоресурсов, что сократило отставание от прошлогоднего показателя до 0,6%. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.

Традиционно самые большие уловы показывают рыбопромысловые предприятия Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна — за полугодие там добыли 1,67 млн тонн ресурсов (на 4,4% больше, чем за первое полугодие прошлого года).

В Северном рыбохозяйственном бассейне объём добычи составил 275,6 тыс. тонн (-25%), в Западном — 56,1 тыс. тонн (+9%), в Волжско-Каспийском — 36 тыс. тонн (+24%), а Азово-Черноморском — 36 тыс. тонн (-10%).

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественный рыбопромысловый флот освоил 114,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 46%. В зонах иностранных государств российский вылов снизился на 15% — до 190,3 тыс. тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: В России добыли более 2,2 млн тонн рыбы и морепродуктов с начала 2019 года