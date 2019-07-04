Сеул, , 08:09 — REGNUM

В мае дефицит счета текущих операций Южной Кореи превратился в профицит. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, в мае 2019 года профицит счета текущих операций страны составил $4,95 млрд. Известно, что ранее, в апреле месяце в стране был зафиксировал дефицит в размере $660 млн. Сальдо торгового баланса сократилось до $5,39 млрд из-за вялого экспорта и импорта.

В мае 2019 года экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 9,5%, до $45,89 млрд из-за падения цен на полупроводники и вялой мировой экономики.

В частности, экспорт товаров в США и Японию увеличился, а в страны Ближнего Востока, Китай и страны Юго-Восточной Азии, напротив, сократился. За тот же период импорт товаров сократился на 1,8%, до $43,64 млрд.

Дефицит в сфере услуг сократился с $2,09 млрд до $900 млн. Согласно статистическим данным, это самый низкий показатель с с декабря 2016 года. Зарубежные инвестиции увеличились на $3,82 млрд, а прямые иностранные инвестиции — на $1,22 млрд.

Резервные активы также сократились на $1,33 млрд.

Счёт текущих операций — раздел платёжного баланса страны, в котором фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей.