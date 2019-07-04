Владивосток, 4 июля 2019, 08:02 — REGNUM
Минвостокразвития допускает возможность изменения размера налога на прибыль для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. Об этом заявил на итоговой коллегии министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Система налоговых льгот, применяемая для резидентов ТОСЭР и СПВ может измениться, считает Александр Козлов. Министр рассказал, что об этом его попросили представители бизнеса и власти регионов, где расположены территории опережающего развития.
По словам министра, эта мера позволит повысить эффективность проектов, реализуемых в рамках ТОСЭР и СПВ.
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Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития запустило реализацию 1610 инвестиционных проектов в 19 территориях опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. Из этого числа 39 проектов являются наиболее крупными, которые в будущем будут определять основу развития российского Дальнего Востока, дадут десятки тысяч новых рабочих мест.