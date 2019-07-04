Владивосток, , 08:02 — REGNUM

Минвостокразвития допускает возможность изменения размера налога на прибыль для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. Об этом заявил на итоговой коллегии министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Система налоговых льгот, применяемая для резидентов ТОСЭР и СПВ может измениться, считает Александр Козлов. Министр рассказал, что об этом его попросили представители бизнеса и власти регионов, где расположены территории опережающего развития.

Александр Козлов «Регионы просят изменить льготную систему налогообложения, которая в настоящее время предоставляется резидентам ТОСЭР и СПВ. Вместо нуля процентов, которые предоставляются сроком на пять лет, а затем действует ставка в размере 10%, мы прорабатываем вопрос о предоставлении резидентам налога в размере 7% с момента начала реализации проекта с таким расчётом, чтобы в дальнейшем проценты не росли. Смысл данной идеи состоит в том, что регионы сразу начнут получать налоговые доходы от реализации инвестиционных проектов».

По словам министра, эта мера позволит повысить эффективность проектов, реализуемых в рамках ТОСЭР и СПВ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития запустило реализацию 1610 инвестиционных проектов в 19 территориях опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. Из этого числа 39 проектов являются наиболее крупными, которые в будущем будут определять основу развития российского Дальнего Востока, дадут десятки тысяч новых рабочих мест.