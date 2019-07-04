Москва, , 07:45 — REGNUM

Предложения Роспатента по развитию кредитования малого и среднего предпринимательства под залог интеллектуальной собственности стали темой заседания рабочей группы Госсовета России по направлению «Малое и среднее предпринимательство», сообщила пресс-служба Роспатента.

Основной доклад на встрече сделал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. Он сослался на опыт кредитования под залог патентных прав в странах, являющихся технологическими лидерами: Японии, Германии, Китае и Южной Корее. Причиной отставания России в этой сфере, по словам Ивлиева, является невостребованность потенциала нематериальных активов со стороны российских финансовых организаций.

По итогам обсуждения рабочая группа Госсовета отметила ряд предложений Роспатента. В частности, Банку России рекомендовано проработать вопрос о привлечении банков к кредитованию под залог прав на интеллектуальную собственность в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В свою очередь Корпорации малого и среднего предпринимательства совместно с Роспатентом рекомендовано определить региональные организации, которые смогут предоставлять гарантии под оценку прав на интеллектуальную собственность с целью получения кредитов в банках.

Также на встрече предложили изменить нормы резервирования кредитных организаций на возможные потери по ссудам и сформировать профессиональные компетенции по оценке и управлению правами на интеллектуальную собственность.

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