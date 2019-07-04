Чебоксары, , 07:38 — REGNUM

В Чувашии погашена задолженность по заработной плате в обществе «ВК Недвижимость», задолжавшего сотрудникам более 8,5 млн рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Долги по зарплате были погашены после прокурорского вмешательства. В ходе проверки было установлено, что с марта по май 2019 года на предприятии неоднократно допускались нарушения сроков выплаты заработной платы. По данным ведомства, общая сумма задолженности по заработной плате превысила 8,5 млн рублей, долги сложились перед 372 работниками «ВК Недвижимость».

В отношении юридического лица и генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы») и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы лицом, ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное правонарушение»). Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.

В настоящее время долги по заработной плате погашены.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Новочебоксарске ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Завод ЧЖБИ», которого обвиняли в невыплате зарплаты. По данным прокуратуры, перед 135 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате на 4,6 млн рублей. Согласно материалам уголовного дела, которое вело следственное управление СКР по Чувашии, с 1 декабря 2017 года по 31 мая 2018 года злоумышленник «умышленно направлял» средства с расчётного счёта предприятия на «другие цели по своему усмотрению».

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