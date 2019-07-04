Сеул, , 07:24 — REGNUM

В мае 2019 года объем добываемых морепродуктов в Южной Корее увеличился на 5%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в мае 2019 года объем производства рыбы и морепродуктов в стране составил 51 ты. тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Известно, что вылов анчоусов составил 9 391 тонны, сельди — 2873 тонны, японского краба-стригуна — 1424 тонны, мелкопятнистой макрели — 1325 тонн, камбалы — 1319 тонн, голубого японского краба — 1167 тонн, кальмаров — 844 тонны.

По сравнению с 2018 годом добыча анчоусов, кальмаров и мелкопятнистой макрели увеличился, однако вылов японского краба-стригуна и обыкновенной рыбы-сабли, напротив, сократился.

Объем производства мелкопятнистой макрели увеличился на 356%, анчоусов — на 27%, кальмаров — на 15%. С другой стороны, вылов обыкновенной рыбы-сабли сократился на 44%, японского краба-стригуна — на 30%, голубого японского краба — на 28%.