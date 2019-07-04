Нур-Султан, , 07:19 — REGNUM

По состоянию на 1 мая 2019 года совокупная кредитная задолженность физических лиц перед финансовыми организациями Казахстана составила 6,2 трлн тенге ($16,1 млрд), что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные первого кредитного бюро.

Кредитная нагрузка выросла за год на 11%, до 1,79 кредита на одного заемщика. На конец апреля более 54% всех кредитов приходилось на беззалоговые потребительские кредиты. При этом на онлайн-компании приходилось 2,9% от общей суммы кредитования физических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года совокупный объем кредитов предпринимателей в Казахстане составил 17,2 трлн тенге ($44,8 млрд), что на 5,3% больше, чем годом ранее. Доля кредитов малых предприятий составила 49,9%.

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