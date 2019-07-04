Хабаровск, , 07:26 — REGNUM

На Дальнем Востоке в настоящее время заявлены 39 новых крупных проектов, которые в будущем дадут 70 тыс. рабочих мест. Об этом в ходе итоговой коллегии сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас на Дальнем Востоке заявлено 39 новых крупнейших проектов, которые в будущем дадут 70 тыс. рабочих мест. Среди них как совершенно новые для ДФО отрасли (нефте-газохимия), так и традиционные (добыча угля). Но главное в другом. Все они — якорные проекты, которые уже начинают менять облик Дальнего Востока. Во-первых, в экономическом плане, во-вторых — в инфраструктурном. Это одна из преференций, которая существует в ДФО, от реализации которой выигрывает не только инвестор, но и регион. То есть, инвестор вкладывает деньги в стройку предприятия, создаёт рабочие места, а мы, как государство, строим дорогую инфраструктуру, которую инвестор сам не потянет — железную дорогу, крупные автодороги, объекты энергетики», — сказал Александр Козлов.

Министр также добавил, что субсидии уже получили 24 инвестора на сумму в 24 млрд рублей. В 2018 году введены в строй 5 объектов: автомосты, железнодорожная инфраструктура, энергетическая подстанция. В этом году будут запущены 2 крупных объекта: линия 220 киловольт «Февральск-Рудная» в Амурской области (174 км) и линия 220 киловольт «Усть-Омчуг — Омчак — Новая» на Колыме (120 км). Благодаря такой поддержке были запущены такие крупные проекты, как ГОК на базе Наталкинского золоторудного месторождения компании «Полюс» и Тарынский ГОК. Ранее, по словам министра, таких производств в ДФО не было.

Министр также подчеркнул, что, помимо инфраструктурной поддержки, его ведомство и связанные с ним структуры, оказывают административную, которая выражается в сопровождении проектов, снижении бюрократических барьеров, уменьшении времени, необходимого на оформление документов и прочего.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Москве прошло заседание итоговой коллегии Минвостокразвития РФ. С докладом выступил глава ведомства Александр Козлов, своим мнением о настоящем и будущем ДФО поделились депутаты ГД РФ, губернаторы дальневосточных субъектов, чиновники федеральных структур.