Нур-Султан, , 07:03 — REGNUM

Производство соли в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составило 111,4 тыс. тонн, что на 25,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили 4 июля в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Соль (cc) Ricampelo

По итогам первых четырех месяцев 2019 года казахстанские производители экспортировали 71,36 тыс. тонн соли, что на 36,9% больше, чем в январе-апреле 2018 года. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 12,2%, до 25,1 тыс. тонн.

По состоянию на 1 июля 2019 года цена на соль в среднем по Казахстану составляла 52 тенге (8,58 рубля) за килограмм. Самая дорогая соль продается в Алма-Ате за 59 тенге (9,74 рубля), самая дешевая — в Уральске и Актюбинске.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года производство йодированной соли в Казахстане составило 68,7 тыс. тонн, что на 21,7% больше, чем в январе-марте 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Производство йодированной соли в Казахстане выросло на 22%