Анадырь, , 06:52 — REGNUM

Строительство Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке завершится в 2026 году, а на проектную мощность предприятие выйдет в 2028 году, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

Масштабный проект реализуется для освоения Баимской рудной зоны. Она одной из крупнейших в мире медно-порфировых минерализаций с ресурсным потенциалом 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота, включает в себя 13 месторождений. Предполагается, что в ходе реализации проекта в восточном регионе России появится горнопромышленный кластер.

Проект реализуется в сотрудничестве с меднодобывающей компанией KAZ Minerals (казахстанская компания, штаб квартира расположена в Лондоне). Соглашение с ней заключено в сентябре 2018 года в рамках четвертого Восточного экономического форума.

Отмечается, что строительство Баимского ГОКа позволит привлечь в регион 360 млрд рублей новых инвестиций, создать в регионе более 3,5 тыс. рабочих мест и обеспечить прирост валового регионального продукта Чукотки ориентировочно на 45 млрд рублей в год.

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