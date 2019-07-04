Нур-Султан, , 06:50 — REGNUM

Казахстан планирует продолжить тесное сотрудничество с международным финансовым конгломератом Citigroup. Об этом 3 июля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой глобального блока правительств и государственного сектора банка Citigroup Джули Монако, сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время встречи Токаев выразил благодарность за участие представителей Citigroup в работе совета по управлению Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА). Глава государства также высоко оценил участие конгломерата в привлечении инвестиций в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с членами совета по управлению МФЦА. В частности, глава государства обсудил развитие исламских финансов в республике с президентом группы Исламского банка развития Бондаром Хаджаром.

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