Елабуга, Татария, , 06:45 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии 26 июля 2019 года начнёт рассмотрение иска ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина к земельно-имущественной палате Елабужского района. В иске компания требует признать за ней права на конюшню, манеж и ещё два здания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Судья Арбитражного суда Республики Татарстан Б.Ф. Мугинов, ознакомившись с исковым заявлением публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина, г. Альметьевск (ОГРН 1 021 601 623 702, ИНН 1 644 003 838) к муниципальному казённому учреждению «Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района РТ», г. Елабуга (ОГРН 1 051 655 092 180, ИНН 1 646 018 212) о признании права собственности на здание конюшни площадью 926 кв. м, 1997 года постройки, здание манежа площадью 1473,4 кв. м, 1997 года постройки, здание склада площадью 307,1 кв. м, 1997 года постройки, здание гаража площадью 164,9 кв. м, 1997 года постройки, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 16:47:010901:7277 по адресу — Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга установил — исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», — уточняется в материалах дела.

По данным публичной кадастровой карты, участок, указанный в иске, имеет площадь 15 654 кв. м, его кадастровая стоимость — 46 158 167,1 рубля. Разрешённое использование — для размещения иных объектов общественно-делового значения, обеспечивающих жизнь граждан, по документу — специальные спортивно-развлекательные сооружения.

Напомним, у ПАО «Татнефть» в введении есть три собственных конно-спортивных школы — «Актюбинская» в Азнакаевском районе, «Кентавр», что расположены на окраине Елабуги на границе с лесным массивом нац"Нижняя Кама» и школа в селе Кичучатово в Альметьевском районе.

В 2016 году глава компании Наиль Маганов в комментариях казанским СМИ заявлял о планах возрождения коневодства в республики, популяризации конного спорта и верховой езды. Со стороны «Татнефти» планировалось создание инфраструктуры для конных дисциплин.