Елабуга, Татария, 4 июля 2019, 06:45 — REGNUM
Арбитражный суд Татарии 26 июля 2019 года начнёт рассмотрение иска ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина к земельно-имущественной палате Елабужского района. В иске компания требует признать за ней права на конюшню, манеж и ещё два здания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным публичной кадастровой карты, участок, указанный в иске, имеет площадь 15 654 кв. м, его кадастровая стоимость — 46 158 167,1 рубля. Разрешённое использование — для размещения иных объектов общественно-делового значения, обеспечивающих жизнь граждан, по документу — специальные спортивно-развлекательные сооружения.
Напомним, у ПАО «Татнефть» в введении есть три собственных конно-спортивных школы — «Актюбинская» в Азнакаевском районе, «Кентавр», что расположены на окраине Елабуги на границе с лесным массивом нац"Нижняя Кама» и школа в селе Кичучатово в Альметьевском районе.
В 2016 году глава компании Наиль Маганов в комментариях казанским СМИ заявлял о планах возрождения коневодства в республики, популяризации конного спорта и верховой езды. Со стороны «Татнефти» планировалось создание инфраструктуры для конных дисциплин.