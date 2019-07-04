Хабаровск, , 07:35 — REGNUM

Около 30 льготных авиарейсов в ДФО не были запущены из-за низких компенсаций. Об этом на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ сообщил министр Александр Козлов. Авиакомпании отказались выполнять полёты из-за того, что компенсации не покрывают затрат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик на асфальте (cc) Sharat Ganapati

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«Мы смогли добиться, чтобы программа льготных авиаперевозок стала круглогодичной, перечень маршрутов увеличен до 134. Но должен констатировать, что 28 маршрутов пока не открылись. Например, Благовещенск — Владивосток, Анадырь — Новосибирск, Южно-Сахалинск — Елизово, Чита — Владивосток. Причина размер компенсаций авиакомпаниям не соответствует потребностям затрат», — сообщил Александр Козлов.

Министр пообещал, что для решения этого вопроса Минвостокразвития будет плотнее работать с Минтрансом РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития РФ в ходе выступления на итоговой коллегии ведомства, сообщил, что поручение о создании региональной авиакомпании было дано правительством РФ ещё в ноябре 2017 года, но не выполнено до настоящего времени теми ведомствами, которым это было поручено. В результате вопрос региональных перевозок в ДФО остаётся очень острым.