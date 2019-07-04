Красноярск, , 06:38 — REGNUM

Уровень технологий, которые используются на Горно-химическом комбинате (ГХК), впечатлил участников кристаллического клуба Агентства по ядерной энергетике при Организации экономического сотрудничества и развития (NEA/OECD), сообщила пресс-служба предприятия.

Визит иностранной делегации в Музей ГХК состоялся в конце июня в рамках третьего заседания кристаллического клуба, проходившего в Красноярске при организационном участии Госкорпорации «Росатом».

Кристаллический клуб объединяет представителей научно-исследовательских организаций Германии, Чехии, Швейцарии, Румынии, Южной Кореи, Китая и России, которые рассматривают скальные (кристаллические) породы в качестве перспективных для создания подземных лабораторий в целях изучения возможности финальной изоляции РАО. В рамках визита в Железногорск участники заседания посетили музей Горно-химического комбината, где их познакомили с историей подземной части предприятия и с теми не имеющими аналогов в мире технологиями, которые созданы и создаются сейчас.

Председатель клуба Лукас Вондрович (Чехия) отметил, что его очень впечатлил уровень технологий, которые используются на Горно-химическом комбинате, а также то развитие, которое продемонстрировало предприятие за годы своего существования.

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