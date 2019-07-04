Владивосток, 4 июля 2019, 06:01 — REGNUM
Депутат ЗакСобрания Приморья Владимир Хмелёв, комментируя доклад министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, оценил признание проблемы оттока населения, несмотря на все ранее предпринимаемые правительством меры, отметив, что шаги к решению проблемы остаются прежними: доходы и жильё, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По мнению парламентария, меры, необходимые для закрепления населения на Дальнем Востоке, всегда были и остаются одинаковыми: это более высокий уровень доходов населения в сравнении с центральными регионами России и жильё, которое должно распределяться между жителями российского Дальнего Востока в особом порядке и безвозмездно.
Далее депутат размышляет над мерами государственной поддержки, которые, по его мнению, способны будут решить проблему оттока населения:
«Чтобы остановить отток населения, нужны две принципиальные позиции: первое — это работа, дающая жителю Дальнего Востока зарплату выше, чем в других регионах, и второе — это жильё. Чтобы у человека была перспектива через год-два-три это жильё получить, а не купить. Потому что сегодня вообще не реально купить квартиру, особенно молодым людям. Поэтому необходима работа, которая позволит иметь более высокие зарплаты, и строить жильё, которое государство будет людям не продавать, а буквально отдавать, как это было в советские времена. Могут быть, конечно, разные условия, для получения квартиры, но жильё нужно давать людям безвозмездно — если государство хочет оставить Дальний Восток за собой».
Владимир Хмелёв выразил сомнения по поводу того, насколько государство будет способно реализовать свои планы.
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Как сообщало ИА REGNUM, министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов во время итоговой коллегии министерства признал существование проблемы оттока населения Дальнего Востока несмотря на ряд мер, предпринятых правительством в последние годы. Одним из факторов, способным закрепить население на Дальнем Востоке, министр назвал повышение уровня доходов дальневосточников в два-три раза.