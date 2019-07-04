Саратов, , 05:52 — REGNUM

Зарплатные долги государственного унитарного предприятия «Сартехинвентаризация» перед 145 сотрудниками стали основанием для прокурорского представления в адрес вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова. Оно было внесено по факту бездействия учредителя предприятия — комитета по управлению имуществом. После вмешательства прокурора долг был погашен. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Прокурорская проверка, проведённая в ГУП «Сартехинвентаризация», которое ведёт свою историю с мая 1927 года, когда была создана междуведомственная комиссия по инвентаризации имуществ местных Советов, выявила факты невыплаты зарплаты. Долг перед 145 сотрудниками в общем объёме 1,1 млн рублей накопился за март-май 2019 года. В адрес руководителя предприятия было внесено представление, а также в отношении директора возбудили административное дело по ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»). Результатом стал штраф, но его сумма не сообщается.

«Надзорным ведомством в адрес вице-губернатора Саратовской области по факту бездействия учредителя предприятия — комитета по управлению имуществом Саратовской области внесено представление», — заявили в прокуратуре, уточнив, что о проблеме было известно, вопрос неоднократно заслушивался на заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре.

Напомним, ГУП как отдельное юридическое лицо работает с марта 1997 года. Оно имеет филиалы не только в Саратовской области, но и в Астраханской, Самарской областях. На сайте предприятия отмечается, что в Саратове у него также работают три многофункциональных центра недвижимости для оказания услуг физическим и юрлицам в режиме единого окна. Среди оказываемых услуг — техпланы объектов для постановки их на кадастровый учёт, техинвентаризация недвижимости и изготовление техпаспортов, оценка собственности, оформление перепланировок и многое другое.

Директор ГУП — Владимир Буров.