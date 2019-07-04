Сургут, Югра, , 06:26 — REGNUM

Сургут (ХМАО) для стабильной и бесперебойной работы систем теплоснабжения нуждается в миллиардных инвестициях. Этим летом в городе заменят лишь 13 км теплосетей, когда необходимо отремонтировать как минимум 80 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении документационного и информационного обеспечения администрации города.

Работы по подготовке к новому отопительному сезону в Сургуте ведутся силами муниципального предприятия «Городские тепловые сети». Межотопительный период в Югре составляет всего 90 дней. Предстоит восстановить более 13 километров магистральных и внутриквартальных трубопроводов, провести ремонт центральных тепловых пунктов и котельных. На эти цели этим летом затратят более 560 млн рублей. Но этого недостаточно для капитальной технической модернизации, отмечают специалисты горадминистрации Сургута.

В межотопительный сезон замене в первую очередь подлежат магистральные участки, где трубы выработали нормативный эксплуатационный срок службы. Температура воды, проходящей по трубам, составляет плюс 150 градусов по Цельсию, и если в осенне-зимний период произойдет прорыв теплосети, то последствия для города могут оказаться катастрофическими.

«Ситуация непростая, износ сетей высокий, средств на полноценную замену не хватает. А несвоевременная замена может привести к серьезной аварии вплоть до разрыва трубопровода. В сильные морозы город рискует остаться без тепла — это и жилой фонд, и объекты социального значения, и промышленного производства», — сообщил директор СГМУП «Городские теплосети» Василий Юркин.

Как отмечает глава города Вадим Шувалов, в бюджете Сургута хотелось бы иметь больше средств, чтобы обеспечить тепловую безопасность и надежность городских магистралей и теплопроводов.

«Но так как мы ограничены в средствах, то администрация города ищет другие варианты решения данного вопроса, включая модернизацию эксплуатируемых объектов и поиск инвесторов», — пояснил Вадим Шувалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Сургута с весны 2019 года склоняются к концессионному соглашению между муниципалитетом и инвестором как механизму, способному исправить ситуацию в коммунальной сфере. На модернизацию сетей необходимо 5,9 млрд рублей. В городе возводится новое жильё, детские сады и школы. Давно назрела необходимость в строительстве новых инженерных сетей, а именно третьей магистральной теплотрассы от сургутской ГРЭС-1. Но разговоры о привлечении инвесторов стали тише после протестов в Нижневартовске против концессии в коммунальной сфере.

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