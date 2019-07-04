Нур-Султан, , 06:32 — REGNUM

Указ о введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора в Казахстане подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 4 июля в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, запрет вводится до 31 декабря 2020 года. Кроме того, в указе определены субъекты, которые не попадают под действие моратория. К ним отнесены юридические лица в социальной сфере и в сфере обеспечения жизнедеятельности населения и юрлица, создаваемые по согласованию с президентом.

Кроме того, мораторий не распространяется на юрлица, создаваемые в рамках оптимизации и реорганизации компаний, а также акционерные общества, в которых субъектам квазигосударственного сектора принадлежит менее 50% уставного капитала общества.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вводит мораторий на создание новых государственных компаний в экономике республики. По его мнению, эта мера даст толчок развития малого и среднего бизнеса.

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