Хабаровск, , 03:42 — REGNUM

Жителям Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Об этом в ходе коллегии Минвостокразвития РФ заявил председатель комитета ГД РФ по региональной проблематике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Николай Харитонов, выступая на коллегии Минвостокразвития, сообщил, что комитет, который он возглавляет, намерен внести в Госдуму РФ поправки к пенсионному регулированию — чтобы жители ДФО могли выходить на пенсию раньше россиян, проживающих в регионах с менее суровым климатом. По мнению Харитонова, это поможет не только остановить отток населения из ДФО, но и привлечет в макрорегион новых жителей.

При этом Харитонов отметил, что в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета законодателей РФ, заявил, что лучше не трогать пенсионную реформу и оставить всё как есть, не возвращая прежний возраст выхода на пенсию для жителей ДФО, потому, что начнётся путаница. Глава государства отметил, что сначала нужно всё хорошо просчитать.

Президент России Владимир Путин «Так можем запутаться, сколько человек прожил тут, сколько там, сколько в Хабаровске, сколько во Владивостоке, сколько в Орле».

Президент также подчеркнул, что власти должны прислушиваться к мнению простых людей, придерживаться его, но ответственные решения должны принимать те, кому доверено это делать.

Ранее, в феврале 2019 года, более 100 тыс. дальневосточников — членов профсоюзов поддержали обращение Генсовета федерации независимых профсоюзов РФ к правительству страны о сохранении прежних условий выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера и районов, приравненных к нему.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2019 года в Москве прошло заседание итоговой коллегии Минвостокразвития РФ. В ходе дискуссии участники выслушали доклад министра Александра Козлова и в очередной раз попытались понять, как развить Дальний Восток и остановить бегство населения из макрорегиона.

Пенсионная реформа больнее всего ударила по северянам и дальневосточникам. В большинстве северных регионов ДФО сотни жителей умирают в трудоспособном возрасте, не дожив до пенсии.

Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что Россия катастрофически теряет население, за четыре месяца 2019 года в числе умерших 149 тыс. человек, рождаемость не растёт, а смертность, напротив, растёт, вызвало недоумение у экспертов. В частности, член совета при губернаторе Хабаровского края по общественно-политическим и социально-экономическим вопросам, кандидат технических наук Олег Белозеров напомнил, что, затевая пенсионную реформу, глава российского правительства Дмитрий Медведев уверял россиян, что жить они стали намного дольше.