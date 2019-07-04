Москва, , 02:45 — REGNUM

Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что в случае повышения цены на авиатопливо до такой степени, что из-за этого подорожают билеты, государство будет «доплачивать из нефтегазовых доходов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля президент РФ Владимир Путин поручил Силуанову «побыстрее» разобраться с вопросом цены на авиатопливо, поскольку туристический сезон в самом разгаре.

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