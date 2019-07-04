Москва, , 02:27 — REGNUM

Закон о частичной компенсации ипотечных кредитов в размере 450 тыс. руб. для многодетных семей подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает официальный портал правовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соответствующий законопроект был принят в третьем чтении Госдумой 19 июня 2019 г. Совет Федерации одобрил нововведение 26 июня.

Российские семьи с тремя и более детьми, оформившие ипотечный кредит, теперь смогут рассчитывать на дополнительную выплату из госбюджета в размере 450 тыс. руб. — на его погашение.

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