Лондон, , 23:27 — REGNUM

Банк Barclays ожидает «самых медленных темпов» роста спроса на нефть с 2011 года, 3 июля передает агентство Reuters.

Замедление спроса, а также перспективы восстановления экспорта из Венесуэлы, уже вызвали резкий спад нефтяных цен 2 июля. Тем не менее, сокращения добычи ОПЕК+ и уменьшение запасов нефти в США пока удерживают нефть от серьезного падения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 июля банк Morgan Stanley объявил о изменении прогноза цены на Brent в сторону снижения — по мнению аналитиков банка, в долгосрочной перспективе «мировой эталон» будет стоить в среднем $60 за баррель.

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