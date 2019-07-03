Душанбе, , 20:42 — REGNUM

С января по май 2019 года в Таджикистане экспорта хлопка-волокна превысил экспорт электроэнергии почти в два раза и составляет более 50,5 млн долларов. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает «Авеста» со ссылкой на данные министерства экономического развития и торговли страны.

Хлопок (cc) Mariaa

Так в сравнении с показателями за указанный период 2018 года сумма экспорта хлопка-волокна снизилась на 20,7 млн долларов (или 29,1%).

При этом сумма экспорта электроэнергии за данный период — более 26,3 млн долларов при росте 52,2%, или на 9 млн долларов.

Как отмечают экономисты, рост объема продаж электроэнергии — тенденция положительная. Однако, что касается экспорта хлопка, то здесь неоднозначная ситуация.

75% хлопка Таджикистан экспортирует в Турцию, Китай, Россию, Казахстан и другие страны в сыром виде, а затем импортирует готовую продукцию из своего же сырья, но уже в несколько раз дороже.

В течение многих лет в Таджикистане ведутся разговоры о том, что необходимо сформировать полный цикл переработки хлопка-волокна внутри страны, разрабатываются и принимаются соответствующие программы. Результат нулевой. Лишь 25% от общего объема производимого страной хлопка перерабатывается на территории Таджикистана.

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