Душанбе, , 19:32 — REGNUM

Учения военнослужащих 201-й российской базы начались в Таджикистане на горных полигонах Ляур и Самбули. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе Центрального военного округа министерства обороны России.

Подразделения базы совершили марш в обозначенные районы и отработали приведение военных групп в боевую готовность высшей степени. Далее военные развернули полевые командные пункты управления, а также отработали скрытое управление войсковыми частями через защищенные каналы связи.

В ходе учений военнослужащие должны будут отработать вопросы взаимодействия как мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений, так и армейской и беспилотной авиации по защите российских объектов, расположенных на территории 201-й базы.

В учениях участвуют более 1 тысячи российских военных, задействовано свыше 200 единиц современной военной техники: танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Ураган», БМ-21 «Град».

Манёвры продлятся до конца недели.

Напомним, что 201-я российская военная база — это самый крупный объект РФ за её пределами. По договору между странами база будет находиться на территории Таджикистана до 2042 года.