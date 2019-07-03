Якутск, , 19:11 — REGNUM

В 2019—2021 годах Жатайской судоверфи предоставят бюджетные инвестиции в размере 4,1 млрд руб. — сообщается в материалах правительства Российской Федерации.

Эти средства в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал общества будут направлены на модернизацию и развитие мощностей по созданию современного речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и Арктической зоне России.

Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике» государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Основывая необходимость выделения указанных средств, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров отметил: «Развитие транспортной инфраструктуры Ленского бассейна является ключевым условием обеспечения бесперебойного завоза необходимых грузов для населения арктических районов Республики Саха. В результате реализации инвестиционного проекта будут осуществлены строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей АО «Жатайская судоверфь» с целью модернизации и строительства флота для обеспечения бесперебойных грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне Российской Федерации».

АО «Жатайская судоверфь» расположена в посёлке Жатай Республики Саха (Якутия). По оценке заместителя председателя якутского правительства Кирилла Бычкова реконструированная судоверфь позволит выпускать ежегодно не менее 10 судов, в 2022 году на воду будет спущено первое новое судно.