Москва, , 19:03 — REGNUM

Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом говорится в проекте постановления министерства.

Речь идет о регулировании деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Вместе с тем в январе 2017 года в пресс-службе Минсельхоза опровергли появившиеся в СМИ сообщения о планах ведомства лицензировать сбор лесных грибов.

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Вместе с тем, по данным комитета Госдумы по природным ресурсам, в России, по оценкам Федерального агентства лесного хозяйства, только эксплуатационных запасов 7,5 млн тонн, однако используется по разным видам от 1,5% до 5%.

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В Налоговом кодексе до сих пор действует статья, где четко прописано: доход от сбора и реализации дикоросов налогом с частных лиц не облагается.

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