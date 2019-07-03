Кострома, , 18:10 — REGNUM

В Костроме в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» началась реконструкция парка Победы, сообщает администрация города Костромы. Здесь планируют установить триумфальную арку и создать множество аллей, посвященных разным родам войск.

Первый этап благоустройства будет выполнен до конца этого года, обещают в городской администрации. За это время планируется отремонтировать мемориальную часть парка. Подрядная организация уже приступила к подготовке площадки.

Как сообщает К1news, в прошлом году представители общественных организаций разработали два дизайн-проекта благоустройства парка. По итогам голосования наибольшее число голосов набрал проект «Российского союза ветеранов». Затем он был доработан, выполнена корректировка проектно-сметной документации. Муниципальный контракт был заключён с победителем электронного аукциона — ЗАО «Капстрой». Общая стоимость работ — 60 миллионов рублей.

«Первая и самая главная задача для подрядчика — качественно и в срок на первом этапе реконструкции выполнить работы, которые предусматривают возведение мемориального комплекса парка. В следующем году здесь пройдут торжественные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны подготовиться к этому событию», — подчёркивает замначальника Управления строительства и капитального ремонта администрации Костромы Андрей Климов.

Подрядчик планирует выполнить входную группу с триумфальной аркой, установить памятные знаки с именами героев-костромичей и полных кавалеров ордена Славы, «Колокол Памяти», а также обустроить аллеи и пешеходные дорожки из тротуарной плитки и асфальтобетона, установить урны и скамейки, туалет, систему водоснабжения и канализации и уличное освещение.

В 2020 году подрядчик должен построить фонтан по проекту, ставшему победителем областного конкурса общественных инициатив. При реконструкции зелёные насаждения будут максимально сохранены, обещают строители. Все аллеи деревьев, высаженные на территории парка к памятным датам, вошли в проект.