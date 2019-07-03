Москва, , 17:58 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал вице-премьера России — министра финансов Антона Силуанова как можно быстрее решить вопрос с ценами на авиационный керосин в связи со скорым окончанием туристического сезона. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 3 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в ходе «прямой линии» российский лидер заявил, что правительство допустило ошибку, когда при расчете обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой не стало учитывать производство авиакеросина и битума. Именно из-за отсутствия демпфера и начался рост цен на авиакеросин. Так, в 2018 году авиакеросин подорожал аж на 30%, а стоимость авиабилетов возросла на 9,5%.

«У нас никогда такого не было, у нас рост обычно составлял где-то в год 2%, а здесь сразу почти 10%», — сказал тогда президент и поручил правительству срочно разобраться с этим.

Сегодня Путин снова напомнил Силуанову, что нужно быстрее решить этот вопрос.

«Антон Германович, по поводу изменений, связанных со стоимостью авиационного керосина, по битуму — побыстрее только надо, как можно быстрее. Сезон закончится скоро туристический, а мы все будем рассматривать вопросы, связанные с этими тарифами и ценами. Ладно?» — сказал глава государства, обращаясь к Силуанову.