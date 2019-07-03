Воронеж, , 16:43 — REGNUM

Ленинский районный суд Воронежа смягчил меру пресечения в отношении двух бывших руководителей «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова и Александра Гаврилина, в то же время заместитель директора предприятия Мария Аркатова остаётся под стражей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ленинском районном суде 3 июля.

Сегодня суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Руслана Кочетова, который с февраля находится в СИЗО, на домашний арест. В судебном заседании следователь и гособвинитель поддержали заявленное ходатайство и просили суд его удовлетворить, защита также не возражала. В результате суд изменил Кочетову меру пресечения на домашний арест до 4 августа. В отношении Гаврилина, также находившегося под стражей, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Марии Аркатовой продлили срок содержания под стражей до 4 августа включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, Руслан Кочетов был задержан в начале февраля 2019 года, с 7 февраля находился под стражей. Позже были задержаны и арестованы Гаврилин и Аркатова. Все трое проходят по уголовному делу о мошенничестве.

По версии следствия, должностные лица МУП «Воронежская горэлектросеть» изготовили фиктивные документы о выполнении фирмами-однодневками обязательств по договорам в интересах МУП «Воронежская горэлектросеть». Общая стоимость якобы оказанных услуг составила около 600 миллионов рублей. Позже эти фирмы направили иски в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании с предприятия долгов, которые суд удовлетворил. Действия, по данным силовиков, датируются 2014−2018 годами.

Руслан Кочетов возглавил МУП «Воронежская горэлектросеть» летом 2018 года. Осенью того же года МУП было преобразовано в АО «Воронежская горэлектросеть».

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