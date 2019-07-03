Киев, , 15:58 — REGNUM

Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, в 2018 году составлял не менее 1,7 млрд долларов, или 2% ВВП.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба администрации морских портов со ссылкой на украинский Госстат, передает корреспондент ИА REGNUM3 июля.

Ведомство уточняет, что в сфере морских портов Украины функционирует около 1300 субъектов хозяйствования с численностью персонала более 47 тысяч работников.

Также в сообщении говорится, что в морских портах обрабатывается более 37% (38 млрд долларов в 2018 г.) общего объема международной торговли Украины с различными странами мира, в том числе более 57% отечественного экспорта. Основная номенклатура внешней торговли — экспорт продукции агропромышленного и горно-металлургического комплексов и импорт таких ресурсов, как уголь, железорудное сырье и контейнерные грузы.

Напомним, что, согласно официальной информации, за первые пять месяцев 2019 года морские порты Украины обработали более 61,4 млн тонн грузов, что почти на 7 млн т (или 13%) превышает аналогичный показатель прошлого года. Отдельно подчеркивалось, что по объемам перевалки хлебных грузов и руды порты уже превысили показатели перевалки первого полугодия 2018 г.

В феврале этого года на тот момент президент Украины Петр Порошенко заявил, что портовая отрасль обеспечивает 40% международной торговли государства и является одним из весомых факторов роста украинской экономики.