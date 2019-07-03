Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM

Танкер проекта 23 130 «Академик Пашин» завершил заключительный этап лётных испытаний, проводившихся совместно со специалистами Военно-морского флота РФ и Главным летным испытательным центром России. Об этом сообщила пресс-служба Невского судостроительно-судоремонтного завода.

Судно стало самым большим из тех, что когда-либо спускались на воду за всю историю предприятия. Танкер предназначен для обеспечения кораблей ВМФ. Его уникальность состоит в том, что он способен передавать или принимать несколько видов жидких грузов без швартовки к другому судну.

«Академик Пашин» также сможет осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов при помощи системы траверзной передачи грузов в море. Техническое оснащение судна позволит ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на левый / правый борт или кильватерным способом.

После завершения испытаний танкер отправится в порт приписки — Мурманск.

Ранее специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода выполнили закладку киля грузопассажирского судна проекта PV22 — парома, для перевозки пассажиров и грузов между Сахалином и Курилами.

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