Москва, , 15:56 — REGNUM

На фоне встречи стран — участников ОПЕК+ нефть показала 5%-е снижение цен, что лишний раз подтверждает снижение спроса на нефть в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Нефть Interpolit.ru

«Происходит постепенное наращивание экспорта нефти из США, планируется нарастить до 4 млн баррелей в сутки до конца 2021 года. Тенденция снижения цен на нефть, скорее всего, продолжится, баррель нефти марки Brent будет стремиться к $60 за баррель», — считает эксперт.

Увеличение добычи нефти и её экспорта в ближайшее время будут определяющими факторами для формирования цен на нефть на мировых рынках. Диапазон цен достаточно широкий — от $60 до $65 за баррель в ближайшей перспективе.

«Сегодня, 3 июля, в 17:30 по мск выйдут статистические данные по запасам коммерческой нефти в США, эти данные внесут некую ясность для дальнейших прогнозов», — отметил Лисицын.

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