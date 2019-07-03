Симферополь, , 15:47 — REGNUM

Половина улиц Симферополя не оборудована наружным освещением, власти города обещают сделать до конца года лишь шестую часть. Об этом 3 июля журналистам сообщила глава администрации города Наталья Маленко.

«Всего в Симферополе 1147 улиц, из них порядка 600 имеют освещение. Но на те деньги, которые нам выделили — 100 млн рублей, мы сумеем в этом году осветить порядка 70 километров улиц там, где освещения никогда не было. Уже пройдены все процедуры, это 115 улиц», — отметила Маленко.

Она также отметила, что программа по восстановлению уличного освещения будет продолжена и в следующем году.

«Мы обнародуем перечень улиц, которые уже сделали в рамках этой программы, и тот остаток, который сделаем до 31 декабря. Таким образом, у нас останется ещё 423 улицы без освещения», — подчеркнула глава администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представителей ОНФ, большинство улиц крымской столицы освещаются крайне плохо.

«В центре между двумя скверами даже под стоящем на пешеходном переходе фонарём уровень освещения вдвое ниже нормы. И такая ситуация практически по всему городу, даже на отремонтированных дорогах», — констатировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев.

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