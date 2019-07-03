Москва, , 15:39 — REGNUM

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) выразил сомнения, что Россия вернет долг в размере около 55 млн евро за время неучастия в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

«Что касается долга, на мой личный взгляд, его выплата под большим знаком вопроса, поскольку мы весьма усеченным образом, мягко выражаясь, присутствовали в это время в институтах Совета Европы», — заявил Слуцкий.

Вместе с тем Совет Европы настаивает, чтобы Россия выплатила в бюджет организации ещё 55 млн евро.

Россия заплатила взносы за 2019 год — 33 млн евро. Однако Совет Европы требует, чтобы Россия заплатила взносы и за тот период, когда российская делегация была лишена своих прав в ПАСЕ — это часть 2017 года и 2018 год.

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