Пекин, , 15:36 — REGNUM

В Китае обнародован доклад «Перспективы развития мировой экономики во втором полугодии 2019 года», подготовленный специалистами Промышленно-торгового банка Китая (ICBC), сообщает 3 июля Синьхуа.

В документе прогнозируется увеличение мировой экономики примерно на 3,1%, что на 0,2% ниже, чем ожидают эксперты МВФ.

Автору доклада обращают внимание на замедление роста мировой торговли и увеличение нестабильности под влиянием торгово-экономических споров. При этом главным фактором выступает неопределенность торговой политики США.

Отмечается негативное субъективное воздействие на ситуацию в глобальной экономике со стороны ФРС, которая с начала 2019 года неоднократно подавала сигналы, которые привели к изменению рыночных ожиданий. Под их влиянием существенно замедлился процесс посткризисной нормализации денежно-кредитной политики в Европе и Японии.