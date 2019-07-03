Симферополь, 3 июля 2019, 15:35 — REGNUM
За первый месяц лета аэропорт Симферополя принял более 645 тысяч пассажиров, увеличив суточное количество рейсов до 85. Об этом 3 июля журналистам сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году симферопольский аэропорт стал лидером среди региональных аэропортов России по количеству открытых направлений полётов на внутренних линиях.
Читайте ранее в этом сюжете: Симферопольский аэропорт вновь стал лидером на внутренних линиях России