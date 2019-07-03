Симферополь, , 15:32 — REGNUM

Как и в 2018 году, аэропорт Симферополя стал лидером среди региональных аэропортов России по количеству открытых направлений полётов на внутренних линиях. Об этом 3 июля журналистам сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

«В этом сезоне прямые регулярные рейсы осуществляются 19 авиакомпаниями по 56 направлениям. При этом перелёты в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск из Крыма выполнялись впервые», — отметил Плаксин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным главы республики Сергея Аксёнова, с начала 2019 года российский полуостров посетили более 2 миллионов 200 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в 2018 году. При этом более 200 тысяч туристов, отметил он, прибыли с Украины.

Об этом: В Крыму заявили о наплыве туристов с Украины