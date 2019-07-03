Москва, , 15:30 — REGNUM

В России начался эксперимент по отслеживанию импортируемых в страну товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Кремля.

Решение принято в связи с созданием Национальной системы прослеживаемости товаров. Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписано в Нур-Султане 29 мая 2019 года.

Цель эксперимента — ротиводействие незаконному ввозу и обороту товаров импортного производства.

Эксперимент по прослеживаемости товаров, ввезённых в Россию для внутреннего потребления пройдет с 1 июля по 31 декабря 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров начнется в самое ближайшее время.

Подробности: Жителям России напомнили о правилах ввоза в страну импортной продукции