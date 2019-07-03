Москва, , 15:29 — REGNUM

Российский оружейный экспорт уверенно держит санкционный удар, не снижая ранее набранный темп и успешно адаптируясь к работе в условиях меняющегося миропорядка, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

По его словам, только по линии «Рособоронэкспорта» в другие страны России поставляет технику и вооружения на сумму порядка $13 млрд (826 млрд рублей), а текущий портфель заказов компании составляет $52 млрд (3,3 трлн рублей).

«При этом до конца 2019 года мы не только завершим выполнение ряда действующих контрактов, но и подпишем новые — на экспорт авиатехники, средств ПВО и другого имущества», — подчеркнул Михеев.

Добавим, в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019» «Рособоронэкспорт» организовал для иностранных делегаций более чем из 40 стран свыше 300 показов натурных образцов российских техники и вооружения. Всего на форуме было представлено более 1000 образцов. В мероприятиях «Армии-2019» приняли участие делегации более 100 стран мира, свыше 30 из которых возглавляли министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» сообщал о росте заинтересованности иностранных партнёров России в развитии или создании собственных оборонно-промышленных предприятий с использованием российских технологий.

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