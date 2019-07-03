Сеул, , 15:33 — REGNUM

Около 2000 держателей карт южнокорейской компании KB Kookmin Card, выпускающей кредитные карты, подверглись БИН-атаке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в период с 24 по 25 июня представители компании обнаружили подозрительные небольшие транзакции. После данного прецедента, представители компании порекомендовали своим клиентам переиздать свои карты.

БИН-атака — один из методов мошенничества, с помощью которого выясняется первые 6 цифр номера банковской карты (БИН), используемый для идентификации банка в рамках карточной платежной системы.

Зная первые шесть цифр банковской карты, мошенники могут сгенерировать оставшиеся 10 цифр.

Известно, что с держателей карт KB Kookmin Card было списано по 1$, общая сумма списания составила $2000.