Киев, , 15:18 — REGNUM

Суд остановил действие постановления Кабинета министров, которое устанавливает для НАК «Нафтогаза Украины» норму о направлении 90% прибыли на дивиденды.

Об этом сегодня, 3 июля, сообщил глава правления энергетической госкомпании Андрей Коболев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коболев отметил, что «Нафтогаз Украины» до 1 июля уплатил в госбюджет дивиденды за 2018 год в размере 30% от прибыли — что полностью отвечает требованиям законодательства.

Поскольку сейчас компания сфокусировано готовится к сложной зиме, отметил менеджер, дальнейшее увеличение размера выплат дивидендов возможно после привлечения дополнительных финансовых ресурсов или завершения закачки газа в ПХГ на зиму.

Коболев также в очередной раз подчеркнул, что до начала отопительного сезона Украине «жизненно необходимо» увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 20 млрд кубометров, что на 3 млрд кубометров больше газа, чем обычно.

«Только тогда мы сможем гарантировать надежное газоснабжение украинским потребителям в условиях прерывания транзита Россией, к которому сейчас активно готовятся все страны ЕС. Кроме того, если закупить газ сейчас, по низкой летней цене, это поможет сбалансировать цену газа в зимние месяцы, когда она традиционно растет», — добавил глава «Нафтогаза».

Вместе с тем, эксперт по энергетике Дмитрий Марунич в своем комментарии отмечает, что в данном решении суда, который позволил «Нафтогазу» не платить в бюджет дивиденды, ключевым является следующее обстоятельство — «Нафтогаз» подал иск совместно с «Укрнафтой» (миноритарный пакет акций принадлежит структурам Игоря Коломойского). Эксперт отмечает, что очевиден союз топ-менеджеров «Нафтогаза» Андрея Коболев и Юрия Витренко с олигархом Коломойским.

ИА REGNUMнапоминает, что объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины за июнь 2019 года выросли на 2,16 млрд кубометров до 13,54 млрд кубометров топлива. Сейчас в ПХГ находится на 2,36 млрд кубометров больше газа, чем в первые дни июля в прошлом году.