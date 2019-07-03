Москва, , 15:22 — REGNUM

Средства в размере 231 млрд рублей будут направлены на закупку валюты в период с 5 июля по 6 августа. Об этом говорится в сообщении Минфина России.

С 7 июня по 4 июля на закупку валюты было направлено 310,3 млрд рублей. В текущем месяце объем закупки, таким образом, уменьшен на 25,6%.

В Минфине уточнили, что ежедневно валюта будет закупаться на 10 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 января Центробанк возобновил регулярные закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, приостановленные в августе 2018 года.

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