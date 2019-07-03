Нижний Новгород, , 15:00 — REGNUM

Органы власти 48 районов и городов Нижегородской области переходят на электронный документооборот. Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Андрей Бетин во время презентации фабрики процессов в сфере госслужбы в рамках Всероссийского форума «Производительность 360», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

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«Для включения государственных и муниципальных служащих в повестку бережливых технологий, мы открыли фабрику процессов — новое пространство эффективного управления процессами в самом центре, в первом корпусе Кремля», — пояснил Бетин.

По его словам, на фабрике процессов госслужащих будут обучать технологиям, позволяющим повысить эффективность работы, начиная от правильной организации рабочего места до наиболее успешных практик повышения качества предоставления госуслуг.

Планируется создание единого центра регистрации документов органов исполнительной власти региона, что позволит сократить числорегистраторов писем с 290 до 20 человек за счет централизации функций, скорость обработки документов — с 16 до 1,5 минут, а количества обработанных документов увеличить с 20 до 260 в час. Этих показателей намерены достичь до конца 2019 года.

Кроме того, бережливые технологии позволили сделать более открытой процедуру назначения глав министерств Нижегородской области. В настоящее время в базе портала «Команда правительства» находятся более 14 тыс. анкет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Всероссийский форум «Производительность 360» открылся в Нижнем Новгороде 2 июля. Его участниками стали более 600 представителей российских регионов.

В течение двух дней форум становится ключевой площадкой для обсуждения вопросов повышения производительности труда и реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

В пленарном заседании форума «Производительность 360» приняли участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, гендиректор АНО «ФЦК» Николай Соломон, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, президент «Деловой России» Алексей Репик и представители большинства регионов России.

Участников форума приветствовал президент России Владимир Путин.