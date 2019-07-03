Воронеж, , 14:58 — REGNUM

В Воронеже с введением новой схемы организации дорожного движения исчезнут так называемые сквозные пригородные маршруты, которые сегодня соединяют областной центр и соседние районы напрямую. Об этом 3 июля журналистам сообщил первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил Петрин, для «стыковки» будет создано семь пересадочных узлов на окраинах города, где пассажиры смогут пересаживаться на городской или пригородный транспорт. Вице-мэр отметил, что на качество обслуживания пассажиров в таком транспорте в администрации города получают массу нареканий. В итоге было принято решение упорядочить схему межмуниципальных перевозок и согласовать ее с муниципальными. Петрин подчеркнул — именно по такому пути сейчас идут в большинстве крупных городов.

Отметим также, что с 24 июня в Воронежской области изменились тарифы на проезд в пригородном общественном транспорте, теперь километр пути обходится пассажирам в 2,3 рубля вместо 2,2 руб., как было ранее. А осенью, как ожидается, изменится и тариф на проезд в самом Воронеже. Сейчас он составляет 17 рублей за поездку, сколько составит после повышения, власти пока не готовы назвать.

Читайте ранее в этом сюжете: Вариант новой дорожной схемы представят воронежцам