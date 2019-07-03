Нижний Новгород, , 14:47 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам Всероссийского форума «Производительность 360». Текст обращения зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

Впервые прошедший в 2018 году форум «Производительность 360» зарекомендовал себя как «авторитетная и востребованная площадка для обсуждения целого комплекса проблем, связанных с повышением производительности труда, подготовкой квалифицированных специалистов, созданием новых современных рабочих мест», отметил президент.

«Сегодня в Нижнем Новгороде вновь собрались представители предпринимательского, экспертного сообщества, органов государственной власти, чтобы продолжить серьёзный профессиональный разговор, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками. Подчеркну, именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий, укрепления экономического потенциала регионов и страны в целом, решения насущных задач социальной сферы», — уверен глава государства.

Он пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил надежду, что мероприятие пройдёт в деловом ключе, а его рекомендации обязательно воплотятся в жизнь.

В пленарном заседании форума «Производительность 360» приняли участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, гендиректор АНО «ФЦК» Николай Соломон, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, президент «Деловой России» Алексей Репик и представители большинства регионов России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Всероссийский форум «Производительность 360» открылся 2 июля. Его участниками стали более 600 представителей российских регионов.

В течение двух дней форум становится ключевой площадкой для обсуждения вопросов повышения производительности труда и реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».