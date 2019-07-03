Красноярск, , 14:38 — REGNUM

Счётная палата Красноярского края проанализировала объекты незавершённого строительства в регионе

В Красноярском крае в настоящее время числится 657 объектов незавершённого строительства на общую сумму почти 110 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Счётной палате Красноярского края, добавив, что менее половины вложенных средств приходится на объекты, находящиеся на завершающей стадии строительства.

По данным аудиторов, озвученным на заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству краевого Заксобрания, к прямым потерям бюджета можно отнести 2,4 млрд рублей. Это расходы по 103 объектам, которые предлагается снести, и 101 проекту, которые не предполагается реализовать.

Уточняется, что предметом проверки Счётной палаты стала деятельность органов государственной власти края по разработке и осуществлению мер, направленных на снижение объёмов незавершённого строительства в регионе.

Согласно выводам ведомства, основные причины появления долгостроев — отсутствие либо потребности в запроектированном объекте, либо источников финансирования.

«Счётной палатой края установлено, что ни за одним органом исполнительной власти края вопросы контроля за реализацией перечня строек и объектов не закреплены, действенных мер по снижению объёмов незавершенного строительства в регионе не принято», — говорится в сообщении аудиторов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в целом в Сибирском федеральном округе Счётная палата РФ на начало 2019 года насчитала 5786 объектов незавершённого строительства, на которые было выделено 189,524 млрд рублей бюджетных средств. В 363 объекта, строительство которых приостановили более чем на полгода или законсервировали, вложено 19,030 млрд рублей. Наибольшее количество объектов, строительство которых приостановлено более чем на полгода или законсервировано, обнаружили в Иркутской области — 56 (1,190 млрд рублей), наименьшее — в Туве (один объект — 122,988 млн рублей).

Два региона СФО из 10 (Алтайский и Красноярский края) данных не предоставили.